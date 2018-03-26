Суд арестовал участников схемы по подделке документов – чиновник мэрии Николаева может выйти под залог в ₴3 миллиона

Александр Кондратьев В Николаеве суд арестовал с возможностью внесения залога для участников группировки, которая совместно с начальником отдела Николаевского горсовета Александром Кондратьевым продавала фальшивые документы для иностранцев.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Судья Заводского районного суда Николаева Вячеслав Кузьменко рассмотрел ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым в субботу, 24 марта.

Относительно начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Александра Кондратьева суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможостью внесения залога в три миллиона гривен. После внесения этой суммы Кондратьев может покинуть СИЗО и должен соблюдать ряд возложенных судом обязательств.

Также суд назначил арест с такой же суммой залога еще одному подозреваемому.

Еще одного участника схемы суд отправил в СИЗО с залогом на два миллиона гривен, а двум – по 1,5 миллионов.

Напомним, 22 марта сотрудники отдела «К» управления СБУ в Николаевской области по подозрению в участии в коррупционной схеме задержали чиновника Николаевской мэрии Александра Кондратьева. По информации в ГПУ, он имеет двойное гражданство – Украины и России, а его сын является военнослужащим Вооруженных Сил России. Помимо Кондратьева, по подозрению в совершении преступлений, задержали 5 человек, а именно - бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Республики Молдова, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области.

Участник схемы формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное. Установлено, что занимались этим они около 10 лет, а задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности.

Согласно информации СБУ, сообщники за один пакет поддельных документов получали около шести тысяч долларов США.