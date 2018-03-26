На НСЗ при руководстве Петрова благотворительной организации отдали за «работы» полмиллиона гривен

Госпредприятие «Николаевский судостроительный завод» (ранее - «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») в 2016 году систематически перечисляло деньги на счет некоммерческой благотворительной организации деньги за якобы проведенные «работы» на территории предприятия.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

Речь идет о начислении средств завода на счета благотворительной организации «Благотворительный фонд «Развитие судостроения Украины». В ходе обысков у директора этой некоммерческой организации полиция обнаружила договоры и акты о приеме-передаче выполненных работ, подписанные генеральным директором ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара» и директором фонда.

Эти действия полиция квалифицировала по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что в более раннем определение этого же суда говорится, что судостроительное предприятие в 2016 году систематически перечисляло средства на счет благотворительного фонда. За этот период фонд получил более 500 тысяч гривен.

«Из материалов уголовного производства усматривается, что есть достаточные основания считать, что должностными лицами лица ГП «Судостроительный завод имени 61 Коммунара» в течение 2016 года систематически присваивались денежные средства, путем продажи оборудования предприятия с договоренностью перевода денежных средств на расчетные счета созданной при их участии благотворительной организации «Благотворительный фонд «Развитие судостроения», - говорится в документе.

Как известно, гендиректором ГП «Судостроительный завод имени 61 Коммунара» в 2016 году был Федор Петров. Согласно данным реестра юридических лиц, основателями вышеупомянутого благотворительного фонда, зарегистрированного в конце января 2016 года, являются Михаил Кучманич и Андрей Шарапов. Последний также числится руководителем этой некоммерческой организации.

Как известно, 25 марта в служебном помещении военной прокуратуры Николаевского региона оперативники СБУ в Николаевской области задержали за дачу взятки военному прокурору экс-директора ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федора Петрова. Петров за 60 тысяч гривен предлагал прокурору закрыть уголовное производство по факту растраты денежных средств на госпредприятии.

Федор Петров Фото с места задержания экс-директора НСЗ на предложении взятки Фото с места задержания экс-директора НСЗ на предложении взятки

Напомним, что Федор Петров был уволен с должности директора завода имени 61-го коммунара 5 октября 2016 года. Нардеп Жолобецкий его обвинял в том, что Петров «вел завод к гибели». Ранее Федор Петров был замечен в финансовых махинациях - фирма, которую он возглавлял, не поставила оборудование для ГП «Зоря»-Машпроект» на сумму 4,08 миллиона гривен, а затем вывела деньги в австрийскую компанию Петрова. Кроме того, долги по зарплате перед рабочими 61-го завода по состоянию на 1 сентября 2016 года составили более 37 миллионов гривен.

Также отметим, что в феврале 2016 года глава государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов, когда ему сообщили о негативных тенденциях на заводе имени 61-го коммунара, не видел оснований для увольнения Федора Петрова с должности директора.