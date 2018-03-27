Мать выброшенного с моста ребенка сначала признала вину, а потом сменила показания: «Может, он случайно вывалился»

40-летняя женщина, которая выбросила девятимесячного сына с Ингульского моста в реку, призналась сотрудникам патрульной полиции, что сделала это из-за тяжелых жизненных обстоятельств.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в Николаеве нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Напомним, что медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.
В ходе беседы с женщиной правоохранителям стало известно, что злоумышленница является переселенкой из Луганщины, и в последнее время она жила в Корабельном районе Николаева. Перед преступлением женщина сообщила сестре, что идет сбрасывать своего ребенка с моста. Однако родственники не предоставили существенного значения разговору, поскольку раньше такие мысли женщина высказывала неоднократно.
Ниже также приводим диалог женщины с сотрудником патрульной полиции после произошедшего:
- Меня такая жизнь заставила моя.
- Ребенка скинуть заставила?
- Да.
- Вы сами скинули его?
- Да.
- Зачем?
- Мне не за что было жить, кормить.
- В детдом надо было его отдать.
- Не могу я его отдать. Это мой ребенок.
По словам женщины, она проживала с ребенком в съемной квартире, ее муж на данный момент находится в СИЗО. Далее на видео женщина пыталась восстановить события того дня.
- Вышла, села на маршрутку, поехала на Советскую (ул.Соборная, – прим.), погулять, посмотреть. Выпила пива. Помутнение в голове, - сказала задержанная.
- Я не хотела выбрасывать его. Может, я как-то хотела поправить на нем что-то и он случайно вывалился. Я не помню момент, когда я на мосту оказалась. От выпитого не помню, - сказала она.
Кроме того, отмечается, что по заключению специалистов в крови задержанной было обнаружено более двух промилле алкоголя. Сама же женщина заявляет, что плохо помнит событие, произошедшее 26 марта. На данный момент разбираются во всем следователи, в ходе расследования будут установлены все обстоятельства преступления.
По согласованию с прокуратурой, в ближайшее время задержанной будет сообщено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего (часть 2 статьи 15, пункт 2 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины) и избираться мера пресечения.