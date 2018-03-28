В Николаеве суд арестовал на время следствия женщину, которая скинула своего сына-младенца с моста

Подозреваемая Ирина Ш. В Николаеве Центральный районный суд 28 марта на время следствия арестовал на два месяца женщину, которая скинула своего 9-месячного сына с Ингульского моста.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Преступление случилось вечером 26 марта. Мальчика удалось спасти благодаря оперативным действиям патрульных, медиков и матросов-спасателей. На данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Его матери сообщили о подозрении по части 2 статьи 15, пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка»).

Меру пресечения избирала председатель Центрального райсуда Галина Подзигун. Прокуратура просила для подозреваемой арест на два месяца без залога, поскольку есть риски, что она будет скрываться от следствия. Также в прокуратуре считают, что подозреваемая, имея доступ к ребенку, возможно решит закончить намеренное преступление.

Следователь и прокурор – Сторона обвинения считает, что присутствуют риски, а именно: подозреваемая может незаконно влиять на свидетеля, который утверждает, что Ш. неоднократно угрожала убить ребенка. Подозреваемой известно место проживания человека, в связи с этим подозреваемая может склонить его с даче ложных показаний. Кроме того, сторона обвинения считает, что присутствует риск, а именно: подозреваемая нигде не работает, постоянного места жительства в Николаеве не имеет, официально не зарегистрирована. [...] Также следует учесть, что на данный момент Ш. не лишена родительских прав, поэтому имеет доступ к своему ребенку. В связи с этим есть риск, что Ш. может довести до конца свой преступный умысел, направленный на умышленное противоправное причинение смерти своему ребенку, – отметил прокурор.

Судья Галина Подзигун

Защита женщины просит назначить ей домашний арест. По словам защиты, она хотела покончить жизнь самоубийством и случайно сбросила ребенка с моста. Адвокаты также предполагают, что она была в состоянии аффекта и настаивают на психологической экспертизе.

Также, по словам защиты, подозреваемая на мосту разговаривала по телефону со своим гражданским мужем, который, находясь в СИЗО, требовал от нее перечислить деньги – 4 тысячи гривен.

Стоит также отметить, что судья зачитала два протокола допроса подозреваемой, которые содержали разную информацию, включая то, что в ходе первого допроса женщина говорила, что намерена была сбросить ребенка с моста «назло» мужу, с которым она поругалась во время телефонного разговора. Во втором протоколе, зачитанном судьей, Ирина утверждала, что ребенка упустила из рук на мосту случайно.

– Весь этот день со мной постоянно был ребенок. После конфликтного разговора я с ребенком отправилась в центр города. По улице Советской, в парке, я выпила спиртные напитки. В каком количестве – не помню. В этот момент у меня возник умысел назло избавиться от нашего совместного ребенка и сбросить его с Ингульского моста. Звонила ли я в тот момент Юре – не помню. С улицы Советской отправилась в сторону моста по верхнему БАМу. Подошла к мосту – дальнейших своих действий не помню, – зачитала протокол допроса подозреваемой судья.

– После разговора с К. он бросил трубку, я потерла душевное равновесие и поэтому решила поехать в Центральный район на Советскую. Вместе с ребенком приехала на Советскую. Душевное волнение не проходило, поэтому я решила употребить спиртное и покончить жизнь самоубийством, пришла на Ингульский мост вместе с ребенком. Ребенка держала на руках, в этом время ехала машина, ослепила меня и я уронила ребенка, – зачитала судья второй протокол допроса Ирины.

Стоит отметить, что в ходе второго допроса подозреваемая утверждала, что выпила 1,5 литра пива, однако, по заключению специалистов, в крови задержанной было обнаружено более двух промилле алкоголя.

В ходе судебного заседания подозреваемая частично признала свою вину, однако утверждала, что ребенок выпал якобы случайно. Также отметим, что у нее имеется еще двое детей: 20-ти и 22-х лет.

В итоге судья Подзигун приняла решение арестовать подозреваемую на два месяца без возможности выйти на свободу под залог.