В дом депутата Галициновской ОТО кинули коктейль Молотова – пострадавший связывает происшествие с главой общины

В селе Лиманы Витовского района в четверг, 19 апреля, во двор частного домовладения депутата Галицыновской объединенной территориальной общины Ярослава Кобылюха, неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью.

Об этом со ссылкой на Ярослава Кобылюха пишет «Корабелов Инфо».

– Несколько недель назад я писал заявление в полицию о том, что мой дом фотографировали. Сегодня мне кинули коктейль Молотова, он лежит у меня во дворе. Тут дом начинал гореть. Всё в дыму… Я утром рано уехал, ничего не видел. Вечером приехал домой, а тут фронтон весь черный, всё погорело, вагонка поплавилась. Я сейчас еду к начальнику областного УВД, потому что это мне не нравится. Я полицию вызвал, но они же приедут через полтора-два часа. На первое мое заявление не отреагировали, теперь вот, – рассказал Кобылюх.

Депутат связывает случившееся со своей активной деятельностью в отношении председателя Галициновской ОТО Ивана Назара, которого он пытается «вывести на чистую воду».

– Это связано с Назаром. Я не могу сказать, кто это сделал… Те, кто делал фотографии моего дома, – человек живет в селе Прибугском. Я в полиции писал и марку машины («Mercedes»), и фамилию, всё есть… Он даже не отрицал, что фотогррафировал, мол, «просто так мимо ехал». С ним еще один парень был… Это всё по Назарову делу, – говорит Кобылюх.

– Бросали две бутылки (с зажигательной смесью) стеклянные, из-под медикаментов. Одна полностью сгорела, только горлышко осталось, другая черная во дворе лежит. Видимо, хотели попасть в окно на чердак, но не добросил, – добавил Кобылюх после визита в полицию.

Напомним, что ранее депутаты Галициновской ОТО возмущались тем, что глава общины Иван Назар оказывает давление на депутатов сельсоветов и распоряжается бюджетными средствами по своему усмотрению без учета голосований на сессиях. Также отметим, что в отношении главы этой ОТО открыто уголовное производство из-за хищения бюджетных средств при строительстве водопровода.