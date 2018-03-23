Глава Галициновской ОТГ принимает решение об использовании бюджетных средств без учета голосований, - депутаты

Глава Галициновской объединенной территориальной громады Иван Назар оказывает давление на депутатов сельсоветов и распоряжается бюджетными средствами по своему усмотрению без учета голосований на сессиях.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали депутаты Лимановского райсовета Любовь Дамаскина и Ярослав Кобылюх.

По их слова, на сессию Лимановского сельсовета выносился вопрос о проведении водопровода фирмой «Единые коммунальные системы», однако большинство присутствующих депутатов выступили против этого.

– Мы проголосовали против, сельский глава (Иван Назар, – прим.) никого не послушал и сам, самовольно, начал прокладывать этот водопровод. […] Мы понимаем так, что деньги они взяли еще раньше и уже на сессию они поставили вопрос, - отметила Дамаскина.

Также Дамаскина добавила, что при рассмотрении вопросов на сессиях не учитывается мнение депутатов.

– Мы как депутаты возмущаемся тем, что никто нас не спрашивает. Ни сессии, на которой бы рассматривался этот вопрос, хотя однозначно они это (проведение водопровода, - прим.) впишут в решение сессии. Потому что решение сессии нигде не публикуется и никому не дается, - посетовала депутат.

Кроме того, по их словам, после того, как Назар вернулся на должность (на время он был отстранен в связи с открытием в отношении него уголовного производства, – прим.), со стороны главы ОТГ продолжается

– Пока он был отстранён, у нас была возможность это все как-то блокировать или проголосовать против. Сейчас он вышел на работу и мы уже не можем набрать этого большинства. Потому что каждый с ним как-то связан. И уже получается вот такая зависимость. Это не наша вдвоем обеспокоенность. Это обеспокоенность людей, - добавил Кобылюх.

Напомним, что глава Вознесенской РГА обвинила депутатов райсовета в саботировании работы и лоббировании личных интересов.