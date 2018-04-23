Николаевским патрульным пришлось разбить стекло «Audi», чтобы задержать пьяного водителя, который пытался сбежать

В Николаеве патрульным пришлось выбить стекло автомобиля, пьяный водитель которого отказывался проходить освидетельствование и хотел сбежать.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в патрульной полиции Николаева.

В понедельник, 23 апреля, около 3:00 возле спорткомплекса «Надежда» патрульные остановили автомобиль «Audi A4», который поворачивая с проспекта Центрального на улицу Генерала Карпенко не включил указатель поворота.

У водителя машины присутствовали признаки алкогольного опьянения, поэтому патрульные предложили ему пройти освидетельствование на месте. Однако тот отказался и сообщил, что пройдет его в больнице на Володарского.

Пока инспекторы отбирали пояснения у свидетелей, мужчина закрылся в автомобиле и завел двигатель, однако не смог сразу уехать, так как был заблокирован с обеих сторон патрульными автомобилями. Несмотря на предупреждения патрульных о том, что если он не выйдет из машины, они составят протокол по статье 185 Административного Кодекса Украины («Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского») и будут вынуждены разбить стекло, мужчина не глушил двигатель. Тогда полицейские разбили стекло и задержали водителя с применением наручников.

После мужчину доставили в больницу на Володарского, где он также отказался проходить освидетельствование, а потом - в райотдел, где вызвали ему адвоката и составили материалы по части 2 статьи 122 («Нарушение правил пользования внешними световыми приборами»), части 1 статьи 130 ( «Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции») и статьи 185. Его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

В то же время, как сообщает на своей странице в Facebook командир роты патрульной полиции Александр Горпинич, водитель «Audi A4» заявил, что полиция компенсирует ему замену нового стекла.

«Во-первых, водитель отстранен от управления согласно статье 266 КУоАП, авто на штрафплощадке, а самого водителя задержали по протоколу в соответствии с действующим законодательством. Мы и дальше копы, а он уже пешеход. Во-вторых, статья 56 закрепляет возможность возмещения за счет государства. То есть надо «купить» вывод, что водитель трезв, отменить протоколы по статье 130 («Управление пьяным») и 185 («Злостное неповиновение законным требованию»). И составить затем соответствующий запрос на возврат. Считаю, что стоимость окна будет в разы меньше .... И в-третьих, если он всех уволит, кто зафиксирует вызов по его разбитом окну?» - написал он.

Ранее сообщалось, что николаевского депутата Чмыря остановили за нарушение ПДД – патрульные заподозрили, что он был пьян. Однако позднее николаевские БЮТовцы отрапортовали, что в этот раз депутат Чмырь оказался трезвым, а действия патрульных назвали провокацией.