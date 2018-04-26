В результате рейдерского захвата работа порта заблокирована второй день, - «Ника-Тера» об обысках Генпрокуратуры

Группа компаний Group DF заявляет, что обыски, которые Генеральная прокуратура проводит в морском терминале «Ника-Тера» (Николаев, входит в Group DF), являются очередной попыткой давления на группу и ее акционера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, сообщают «Украинские Новости».

Напомним, что 26 апреля следователи Генпрокуратуры вместе с полицейским спецназом проводили выемку документов на «Ника-Тере». При этом спецназ сломал в порту ворота.

«Обыски в порту «Ника-Тера», которые проводятся Генеральной прокуратурой, не имеют правовых оснований и являются очередной попыткой давления на группу и ее акционера», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, обыски проводятся с грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса и других законов Украины. В процессе проведения следственных действий грубая физическая сила неоднократно применялась к сотрудникам предприятия, в том числе женщинам.

«В результате по сути рейдерского захвата предприятия Генеральной прокуратурой работа порта заблокирована второй день», - сказано в сообщении.

Также указано, что предприятие не может выполнять свои контрактные обязательства перед украинскими и иностранными клиентами, что приводит к прямым убыткам как самому бизнесу, так и хозяйственной деятельности партнеров. Кроме того, работа такого большого инфраструктурного объекта, как «Ника-Тера» существенно влияет на экономику региона и страны. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе. Только за 2017 год налоговые отчисления порта составили более 250 миллионов гривен.

«Мы считаем, что подобные действия со стороны правоохранительных органов не только наносят вред Group DF и ее акционеру, но и ухудшают имидж страны, бизнес-климат, мешают развитию бизнеса и препятствуют инвестициям. Подчеркиваем, что предприятия Group DF и, в частности, порт «Ника-Тера», работают строго в соответствии с украинскими законами и в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством, сотрудниками и партнерами», - говорится в сообщении.

Группа намерена всеми законными способами защищать свои интересы в украинских и международных правозащитных институтах, а ход защиты будет широко освещаться в украинских и международных СМИ.