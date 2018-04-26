Патрульные оштрафовали николаевского депутата Ентина и посоветовали ему перечитать ПДД

Владислав Ентин В Николаеве патрульные составили административные материалы на водителя автомобиля «Lexus», который нахамил регулировщику, а затем нарушил правила дорожного движения – вел трансляцию в соцсети во время управления автомобилем.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что этим водителем является депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Владислав Ентин. Он на незадекларированном автомобиле пытался проехать по улице Лягина, несмотря на запрет регулировщика, затем оскорбил этого патрульного и продолжил вести трансляцию в Facebook через телефон даже во время управления машиной.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что движение по улице Лягина временно ограничили для предотвращения образования заторов из-за случившегося неподалеку ДТП.

«На перекрестке улицы Лягина с улицей Спасская сотрудник патрульной полиции осуществлял регулирование дорожного движения, направляя автотранспорт в объезд на улицу Спасскую. Во время выполнения инспектором полиции своих непосредственных служебных обязанностей возле него остановился автомобиль «Lexus», водитель которого в грубой и бестактной форме пытался доказать патрульному, что ему нужно проехать именно здесь и именно сейчас. На объяснение полицейского, что там ДТП и ехать туда нельзя, гражданин не реагировал. Включив прямую трансляцию в соцсети Facebook, гражданин начал на камеру оскорблять полицейских, унижая честь и человеческое достоинство, рассказывая при этом, что патрульные не имели права перекрывать движение и вообще, что они не умеют работать».

«После непродолжительного спора и осознав, что придется все же выполнить требование патрульного и поехать в объезд, водитель, не выключив видеозапись, начал движение транспортного средства, рассказывая своим зрителям о «плохих патрульных», держа при управлении машиной телефон в руке», - отмечено в сообщении.

Патрульные пишут, что согласно пункту 2.9д Правил дорожного движения Украины: «водителю запрещается во время движения транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке». В отношении Ентина патрульные вынесли постановление по части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Использование во время движения транспортного средства средств связи, не оборудованных техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук»), а также «порекомендовали перечитать Правила дорожного движения Украины, а особенно уделить внимание разделу №8 «Регулирование дорожного движения».

Согласно опубликованному патрульными документу, теперь депутату грозит штраф в 425 гривен.