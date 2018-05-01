На Николаевщине осудили к 5 годам водителя, который после выпитого сбил насмерть пенсионерку и сбежал с места ДТП

На Николаевщине мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за смертельный наезд в состоянии алкогольного опьянения на пенсионерку и побег с места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Вознесенского горрайоного суда Николаевской области.

Как известно, в декабре 2017 года в Доманевке водитель «FIAT» не справился с управлением и наехал на 77-летнюю женщину, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП пенсионерка погибла, а водитель покинул автомобиль и убежал.

Водитель «FIAT Ritmo» в суде признался, что накануне ДТП употреблял алкоголь, а когда сбежал с места преступления, то снова принялся пить. После этого он все же решился прийти в отделение полиции.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Кром того, суд постановил взыскать с осужденного 100 тысяч гривен морального ущерба в пользу родственников погибшей.

Напомним, в Николаеве полиция ищет свидетелей ДТП, в котором 21-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» сбил 75-летнюю женщину.