На Николаевщине суд признал провокацией оперативные закупки наркотиков агентами СБУ, а торговцы уже «пересидели» наказание по «закону Савченко»

В Южноукраинске суд не признал оперативные закупки под контролем СБУ доказательствами и приговорил обвиняемых в наркоторговле к срокам тюремного заключения, которое они уже за время следствия отбыли в СИЗО с учетом одного дня содержания под стражей за два согласно так называемому «закону Савченко».

Об этом свидетельствует приговор Южноукраинского городского суда Николаевской области.

Согласно приговору, обвиняемые несколько раз продавали под контролем СБУ дозы опия ацетелированного с августа по сентябрь 2015 года. При этом закупки проводились при помощи видеофиксации происходящего.

В октябре подозреваемых в наркоторговле задержали и они также по месту жительства выдали еще запасы опия и метадона.

Во время досудебного следствия действия обвиняемых квалифицировались по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины как незаконное приобретение и хранение особо опасного наркотического средства с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного наркотического средства, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц. При этом в ходе судебного рассмотрения, обвинение для подсудимых изменили в части исключения сговора при продаже наркотиков.

В суде обвиняемые свою вину не признавали и уверяли, что приобретали наркотики для личного употребления. В том числе, по их словам, они употребляли наркотические вещества и с лицами, которые проводили контрольную закупку для сотрудников спецслужбы.

Суд при изучении видеозаписей пришел к выводу, что покупатели слишком навязчиво просили у обвиняемых продать наркотики, а также совершали определенное давление. Допросить залегендированных участников закупок суд не смог из органов досудебного расследования.

Таким образом, суд пришел к выводу, что оперативная закупка была провокацией к преступлению, который мог бы и не произойти без действий оперативников. Суд отказался признавать результаты этих закупок доказательствами, но не отрицал наличие выявленных при обысках наркотиков и показания самих обвиняемых об употреблении наркотических средств.

В итоге судья Елена Франчук признала обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») Уголовного кодекса Украины.

Одному обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев лишения свободы, второму – 2 года 10 месяцев. При этом им засчитали в срок отбытия наказания срок предварительного заключения с 9 октября 2015 по 20 марта 2017 включительно, исходя из расчета, что одному дню предварительного заключения соответствуют две дня лишения свободы. Таким образом приговоренные уже понесли полный объем наказания и «отсидели» по 2 года и почти 11 месяцев.

Напомним, Печерский райсуд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата, фигурирующего в так называемом янтарном деле, потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию.