«Это станет уроком тем, кто пришел в патруль из корыстных побуждений», - глава николаевских патрульных о задержании подчиненного на взятке

Виталий Данила Начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила считает, что задержание его подчиненного на взятке станет уроком для тех полицейских, которые пришли в патрульную полицию, руководствуясь «корыстными побуждениями».

Об этом Данила написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что 10 мая в центре Николаева задержали лейтенанта патрульной полиции после получения взятки. При этом подозреваемый пытался сбежать от сотрудников управления внутренней безопасности, и им пришлось блокировать автомобилем транспорт подозреваемого. Патрульный требовал взятку в 10 тысяч гривен от водителя, который попался пьяным за рулем.

«Любой процесс имеет начало и конец. Пути развития у процессов всегда могут быть разными, но однозначно есть конец. Сегодня совместно с Николаевским управлением ДВБ НПУ мы завершили еще один процесс. Коррупция – это раковая опухоль на теле любой масштабной структуры и, к сожалению, патрульная полиция не исключение. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы побороть этот недуг».