«Все методы найти общий язык исчерпаны»: Против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов

Руководители высшего звена исполнительной власти Южноукраинска выразили свое несогласие с политикой городского головы Виктора Пароконного.

Об этом сообщает Барометр Южноукраинска.

В обращении от 10 мая 2018 года они заявляют, что все коммунальные предприятия, учреждения и простые жители города страдают от произвольных действий мэра.

«Следуя исключительно авторитарному стилю управления в сочетании с уклонением от принятия ответственных управленческих решений, городской голова Пароконный В.К. за время пребывания на занимаемой должности умышленно умудрился вступить в жесткую конфронтацию с единственным градообразующим предприятием - ОП ЮУАЭС ГП НАЭК «Энергоатом». Такая конфронтация не принесла ничего хорошего городу, львиная доля населения которого работала/работает на государственном предприятии - ОП ЮУ АЭС», - говорится в обращении.

По их словам, за время пребывания Пароконного на должности городского головы, значительно ухудшилось финансово-экономическое положение всех коммунальных предприятий, которыми тот пытается управлять в ручном режиме.

«Работа исполнительных органов городского совета превратилась в фактическое проведение постоянных «круглых столов», двумя основными темами монологов городского головы является КП ТВКХ и раздельный сбор отходов по принадлежащей ему технологии «Зеленая карта отходов». При этом реальные пути выхода из долговой проблемы КП ТВКХ городского голову не интересуют, поскольку всё внимание уделяется исключительно процессу борьбы с «атомным монстром, который спит и видит, как захватить город», - отмечается в документе.

Также они отметили, что должностные лица исполнительных органов городского совета значительную часть своего рабочего времени посвящают не решению вопросов местного значения, а составлению актов, справок и докладных записок о том, что городской голова во всем прав, не имеет отношения к любым нарушениям, а депутаты городского совета, которые не согласны с позицией городского головы - предатели интересов общества.

«Все должностные лица и депутаты, которые не разделяют мнение Пароконного В.К. или имеют собственное мнение, немедленно получают от городского головы статус «предателя», «оппортуниста» и «коллаборанта». Усилиями городского головы официальный сайт Южноукраинского городского совета превращен в личную страницу Пароконного В.К., пропагандирующую сортировку отходов и порочащую как депутатов городского совета, так и бывших городских голов и должностных лиц исполнительных органов власти», - говорится в обращении.

В завершение составители письма сообщили, что таким образом информируют территориальную общину города Южноукраинска о своем несогласии с политикой, проводимой в городе мэром.

«Мы вынуждены прибегнуть к такому способу информирования общества о своей позиции в связи с тем, что считаем исчерпанными все другие способы и методы найти общий язык с городским головой Пароконным В.К. относительно путей дальнейшего развития города», - подчеркивается в обращении.

Отметим, что обращение подписано первым заместителем городского головы Галиной Мустяцой, заместителем городского головы Александром Кольчаком, управделами исполкома Ириной Головченко, начальником финуправления Татьяной Гончаровой, начальником управления экономического развития Инной Петрик, начальником управления образования Юрием Синчуком, начальником управления семьи, молодёжи и спорта Нелей Захарко, директором департамента социальных вопросов и здравоохранения Эльвирой Гехад, директором департамента инфраструктуры городского хозяйства Сергеем Валюшок и начальником отдела правовой работы Сергеем Мыськив.

Напомним, что ранее депутаты Южноукраинского городского совета зарегистрировали обращение о досрочном прекращении полномочий городского главы Виктора Пароконного. Также ранее жители Южноукраинска начали сбор подписей за отставку на сессии Южноукраиского городского совета мэра города, а также роспуск исполнительного комитета.