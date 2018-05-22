В Николаеве избирают меру пресечения задержанному на взятке руководителю аппарата Центрального райсуда города

В Николаеве в понедельник, 21 мая, суд избирает меру пресечения руководителю аппарата Центрального районного суда Николаева Руслану Мизюну, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом из зала Ленинского районного суда Николаева сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, руководителя аппарата районного суда задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Напомним, в Киеве на взятке в 10 тысяч долларов задержали судью и заместителя руководителя аппарата этого же суда.