На Николаевщине суд наказал условным сроком девушку, которая в магазине жестоко порезала ножом продавщицу

Суд наказал тремя годами условно девушку, которая в селе Трикраты Вознесенского района в помещении магазина ножом перерезала горло продавщице магазина, а когда жертва начала убегать – ударила еще раз ножом в живот.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Вознесенского горрайонного суда Николаевской области, вынесенный судьей Натальей Зубар.

Обвиняемая в суде признала свою вину, как и иск потерпевшей о возмещении материального ущерба в размере 13 тысяч гривен, а моральный вред признала частично, в сумме 5 тысяч. При этом девушка отказалась давать суду свои показания.

Потерпевшая в свою очередь рассказала, что днем 27 декабря 2017 года в магазин зашла обвиняемая, спросила о сумме долга своего сожителя и получила ответ на этот вопрос от продавщицы. Обвиняемая подошла к морозильной камере и рассматривала продукты.

Потерпевшая взвесила ей мороженные полуфабрикаты и оставила на прилавке. В магазин заглянул сожитель обвиняемой и та сказала ему выйти и ждать на улице. Потерпевшая наклонилась над продуктами и почувствовала на своей шее руку и увидела лезвие ножа. Обвиняемая сначала нанесла удар ножом в шею, а когда потерпевшая направилась к выходу, то получила еще один удар в живот.

На улице потерпевшая начала кричать и на место происшествия вызывали скорую медицинскую помощь. Повреждения экспертиза признала тяжкими и опасными для жизни в момент нанесения.

В итоге суд признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд одновременно освободил ее от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком три года.

Также в пользу пострадавшей с обвиняемой взыскали 13 тысяч гривен материальной и 15 тысяч морального ущерба.

Напомним, что в Николаеве разыскивали мужчину, который напал на девушку на улице и изрезал ей лицо канцелярским ножом.