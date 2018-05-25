В Первомайске суд приговорил двоих жителей Кировоградщины к шести годам тюрьмы за кражу автомобиля под предлогом покупки

Первомайский районный суд приговорил двоих жителей Кировоградской области за незаконное завладение транспортным средством к пяти с половиной и шести годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Первомайской местной прокуратуры.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Первомайске полицейские задержали одного из угонщиков, которые отобрали автомобиль «Fiat Croma» у 27-летнего мужчины под предлогом покупки транспортного средства. На встречу незнакомец прибыл вместе со своим приятелем. Они сначала захотели прокатиться на автомобиле, а затем попросили регистрационные документы, чтобы проверить, не находится ли машина в угоне. После чего, угрожая пистолетом, они похитили автомобиль и скрылись на нем с места происшествия.

В итоге суд признал злоумышленников виновными в инкриминируемом уголовном правонарушении, назначив одному из фигурантов наказание в виде шести лет лишения свободы, другому – пять с половиной лет.

Напомним, что в Николаеве полиция на «горячем» задержала ранее судимого мужчину, который похитил четыре авто.