Политические убийства – одна из тактик России, – глава МИД Украины Климкин выступил в ООН

Еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, однако Кремль и ранее прибегал к разным видам дестабилизации Украины, включая политические убийства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Совбеза ООН, передает «Интерфакс-Украина».

- Есть еще одна вещь, которую я должен просто упомянуть, потому что российская делегация тоже упомянула ее. Потому, что мы только что получили трагические вести из Киева. Аркадий Бабченко, российский журналист и хорошо известный оппонент российского режима, был убит рядом с его домом в Киеве, — сказал Климкин.

Дипломат подчеркнул, что до приезда в Украину Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за нападений и угроз по отношению к нему и его семье.

- До прибытия в Украину, его заставили покинуть Россию после нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи, он поехал в Прагу, а потом в Киев. Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину и конечно Москва всегда рассматривала его в качестве врага, — добавил глава МИД.

Министр добавил, что правоохранительные органы Украины уже ведут следственные действия.

- Наша полиция уже начала расследование. Еще рано говорить, кто стоит за этим, но понимая похожие случаи, мы имеем веские основания говорить, что Россия смеет применять также другие тактики для дестабилизации Украины. Это проведение терактов, диверсий и политических убийств, — заявил Климкин, завершая свое выступление.

Напомним, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры. Убийца выстрелил в спину журналисту. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи. Версиями убийства Бабченко назвали профессиональную деятельность и гражданскую позицию журналиста. Позже полиция опубликовала фоторобот подозреваемого убийцы.