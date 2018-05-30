В Южноукраинске сотрудники ДВБ задержали группировку наркоторговцев, в которую входил экс-полицейский

В Южноукраинске задержали женщину и троих мужчин в возрасте от 29 до 40 лет, которые подозреваются в торговле наркотиками. Среди задержанных бывший сотрудник полиции охраны.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Операцию проводили сотрудники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в области с привлечением бойцов роты полиции особого назначения.

Задержанные занимались незаконным производством, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой и сбытом ацетилированного опия. В рамках уголовного производства провели 8 обысков, в ходе которых у участников преступной группировки изъяли 2700 мл концентрата маковой соломы, деньги, банковские карты для расчетов, мобильные телефоны, черновые записи, ингредиенты и оборудование для изготовления ацетилированного опия. Также зафиксирован процесс изготовления и реализации опия, розничная цена 1 мл которого составляет 60 гривен.

По данным отдела коммуникации полиции Николаевской области, задержанные с марта торговали опием, метадоном и амфетамином. Во время документирования преступной деятельности группировки в поле зрения правоохранителей попал бывший сотрудник полиции. Он в составе ОПГ поставлял наркодельцам амфетамин.

В ходе обысков преступники пытались избавиться от наркотиков, выбросив бутылки с концентратом опия из окна квартиры. У экс-полицейского изъяли 5 граммов амфетамина. Общая стоимость изъятых у задержанных наркотиков по ценам черного рынка составляет более 300 тысяч гривен.

Организовала преступный бизнес 37-летняя ранее неоднократно судимая за наркопреступления местная жительница. Сначала женщина привлекла к торговле наркотиками сожителя, а позже и знакомых, распределив между ними обязанности. Злоумышленница тщательно конспирировалась от правоохранителей, неоднократно меняя фамилию и место жительства.

Преступная группировка делила доходы и фасовала наркотики в квартире, а также подыскала отдаленное, за пределами Юноукраинска, место, где наркозависимые употребляли наркотики. У злоумышленников насчитывалось более 20 клиентов, которые ежедневно нуждались в дозе. Только за полдня преступники получали более 20 тысяч гривен прибыли. Задержанные не только распространяли наркотики, но и сами их употребляли. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») проводят следователи Следственного управления. Санкция указанной статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что за последние два года почти все задержания группировок наркоторговцев на счету управления внутренней безопасности, а не управления борьбы с наркопреступностью. В феврале в Николаеве накрыли лабораторию по варке метамфетамина. Ранее в Николаеве на торговле наркотиками задержали офицера полиции.

