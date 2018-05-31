Суд раскрыл личность организатора покушения на журналиста Бабченко

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Подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко зовут Борис Герман.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда Киева.

Так, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. Он подозревается по по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация приготовления к террористическому акту).

 

Журналист Оксана Коваленко уточнила, что подозреваемого зовут Борис Герман.

Отметим, что ранее Служба безопасности Украины сообщала о задержании гражданина Г.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Роман Свиридов

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