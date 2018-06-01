Рецидивист Богомятков, изрезавший николаевского спортсмена, не явился на апелляцию об отмене залога – подозреваемого доставит полиция

Юрий Богомятков (фото: архив) В пятницу, 1 июня, подозреваемый в жестоком нападении на николаевского спортсмена Юрий Богомятков и его адвокат не появились в судебное заседание в Апелляционном суде Николаевской области – суд поручил полиции доставить подозреваемого.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее судья Центрального райсуда Николаева Иван Дирко во время продления меры пресечения Богомяткову назначил ему залог в 88 тысяч гривен, который вскоре внесли и подозреваемый вышел из следственного изолятора на свободу.

На это решение прокуратура подала апелляционную жалобу с просьбой отменить решение судьи Дирко в части возможности внесения залога.

Сам Юрий Богомятков в суд не явился и не сообщил о причинах отсутствия. Его адвокат в свою очередь в письме к суду сообщила, что не появилась, поскольку не ознакомились с апелляционной жалобой. Согласно сообщению защитника, она получила текст апелляционной жалобы 1 июля.

Прокурор Андрей Иванов отметил, что заседание невозможно провести без присутствия Богомяткова, поскольку жалоба касается ухудшения положения подозреваемого. Также он подчеркнул, что Юрий Богомятков проигнорировал заседание без весомых причин и был уведомлен о времени заседания. Учитывая это, прокурор просил суд разрешить доставить подозреваемого под приводом.

Отметим, что на заседание также пришел пострадавший Владислав Гуртовенко со своим представителем. Кроме того, в суд пришли около десяти представителей «Национальных дружин», а для обеспечения правопорядка привлекли сотрудников патрульной полиции.

В итоге коллегия судей приняла решение перенести заседание на 4 июня, а также поручила сотрудникам Центрального отдела полиции доставить Богомяткова на заседание.

Напомним, что преступление случилось ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова. На 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали.