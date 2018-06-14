НАБУ расследует производства по вероятным злоупотреблениям президента ФФУ Павелко, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро возбудило производство, фигурантом которого может быть глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Об этом сообщил источник INSIDER.

По словам собеседника, глава САП Назар Холодницкий, который является другом Павелко и его заместителем по ФФУ, не входит в группу процессуальных руководителей в этом деле из-за вероятного конфликта интересов. Вместо Холодницкого, группу возглавляет его заместитель Владимир Кривенко.

Вместе с тем, источники допускают, что до сообщения о подозрении в данном случае «вряд ли дойдет».

В то же время, официально в НАБУ подтвердили, что расследуют фактовое дело в отношении вероятных злоупотреблений должностных лиц при госзакупках для строительства футбольных полей.

«Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в обращениях общественных организаций и публикациях прессы о возможных злоупотреблениях должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Сведения к ЕРДР внесены во исполнение ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предварительная правовая квалификация - ст. 366-1, ч.3 ст.368-2, ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении НАБУ.

«Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование», - добавили в Бюро, акцентировав внитмание на норме закона о презумпции невиновности.

Напомним, ранее сообщалось, что президент ФФУ Павелко дал «поиграть» с кубком Лиги чемпионов дочери своей сожительницы.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей. По их данным, «футбольный бизнес» приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.