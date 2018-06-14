В Николаеве суд избрал меру пресечения и отстранил от должности двоих полицейских, которых задержали за вымогательство взятки

В четверг, 14 июня, судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко избрал меру пресечения двоим полицейским, подозреваемым в вымогательстве взятки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 11 июня в Баштанском районе спецподразделение К управления СБУ в Николаевской области и военная прокуратура 11 июня задержали начальника и сотрудника сектора реагирования патрульной полиции Баштанского отдела полиции. Как сообщали в пресс-службе военной прокуратуры, лейтенант и старший сержант полиции за не направление гражданина в медицинское учреждение для освидетельствования и не составление безосновательного административного протокола, требовали от него неправомерную выгоду в сумме 8 тысяч гривен.

В ходе заседания прокурор военной прокуратуры южного региона николаевского гарнизона Рябенко ходатайствовал об избрании подозреваемому лейтенанту полиции Верещаку меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 409 тысяч 310 гривен, а также отстранения его от должности на время досудебного расследования.

По словам прокурора, 21 апреля текущего года Верещак вместе с другим подозреваемым Федоровым остановили автомобиль жителя Баштанского района и попросили его пройти освидетельствование в медучреждении из-за якобы наличия признаков наркотического опьянения. Водитель транспортного средства согласился. Как отметил прокурор, после этого Верещак и Федоров предложили мужчине за 8 тысяч гривен не проходить освидетельствование и соответственно не составлять административный протокол в отношении него.

Водитель согласился на предложение патрульных полицейских, однако спустя несколько дней обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Верещак (справа) и его адвокат В судебном заседании Верещак с подозрением не согласился и давать показания отказался. В свою очередь, адвокат задержанного ходатайствовал о более мягкой мере пресечения в связи с тем, что у него есть малолетний ребенок, а также он имеет положительную характеристику, как по месту работу, учебы, так и по месту жительства. Также он просил суд в случае ареста своего подзащитного избрать меньший залог – до 140 тысяч гривен.

Кроме того, по словам адвоката, в отношении двоих подозреваемых в течение месяца проводились негласные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту проживания. Как добавил следователь военной прокуратуры Мельник, отвечая на уточняющий вопрос судьи, во время обысков, в ходе которых правоохранители должны были обнаружить вещественные доказательства, ничего выявлено и изъято не было.

В результате судья Дирко избрал Верещаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен.

Федоров (справа) и его адвокат В ходе избрания меры пресечения второму подозреваемому Федорову, его адвокат попросил суд обратить внимание на присутствующие в ходатайстве и подозрении ошибки – было указано, что полицейских задержали 12 июня, однако само задержание прошло 11 июня. Кроме того, там говорилось, что Федоров числится на должности начальника сектора реагирования патрульной полиции, однако он является полицейским сектора реагирования патрульной полиции Баштанского района. Также, по словам адвоката, его подзащитному вменяют вымогательство взятки в размере 8 тысяч гривен, однако при задержании было выявлено только 4 тысячи гривен.

Сторона обвинения также ходатайствовала об аресте Федорова с залогом в размере 409 тысяч гривен и отстранении от должности. В свою очередь, адвокат просил не избирать меру пресечения ввиду вышеуказанных ошибок, либо арест с залогом до 50 тысяч, либо круглосуточный домашний арест, поскольку, по его мнению, риски надуманы и необоснованы.

В результате судья Дирко отправил Федорова под круглосуточный домашний арест, назначив ему ряд обязательств, в частности и воздержание от общения со свидетелем, в том числе и посредством третьих лиц. Также решением суда его отстранили от должности.

Напомним, что в Николаеве завершили расследование в отношении двух сотрудников полиции, которые обвиняются в вымогательстве 10 тысяч долларов взятки. Как сообщалось, они в октябре 2017 года требовали у бизнесмена 10 тысяч долларов США под угрозой ограничения его прав на предпринимательскую деятельность и владение временно изъятым во время обысков имуществом – автомобилями, их кузовами и агрегатами.