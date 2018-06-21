В Николаеве в реке нашли тело женщины

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В Николаеве в среду вечером, 20 июня, в микрорайоне Намыв обнаружили тело женщины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Тело женщины на вид около 30 лет обнаружили в реке в районе улицы Лазурная около 19:00. Предварительно, женщина утонула во время купания, видимых следов насильственной смерти не обнаружили.

Сейчас назначено проведение экспертизы, которая в дальнейшем точно покажет причины гибели женщины.

Напомним, 19 июня спасатели обнаружили тело парня, который утонул 16 июня возле Ингульского моста в Николаеве.

Тарас Леонтян

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