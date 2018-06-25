За нападение на лагерь ромов полиция задержала девять учеников двух львовских школ

По подозрению в нападении на ромский табор в Львове задержали девять учеников школ №36 и №83.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на руководителя Нацполиции области Валерия Середу.

По его словам, пятеро подростков учатся в школе №83, а четверо - в школе №36. Оба заведения находятся во Франковском районе города. Школа №36 находится на ул. Владимира Великого, 55б, а школа №83 - на ул. Ивана Пулюя, 16.

В нападении на ромский табор подозревают участников группировки «Трезвая и злая молодежь» - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

Напомним, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок. 24 июня, полицейские задержали семерых юношей 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь ромов.