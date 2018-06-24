Во Львове задержали семерых несовершеннолетних, которые подозреваются в разгроме лагеря ромов

Полиция задержала семерых парней в возрасте 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, которого подозревают в нападении на лагерь ромов во Львове.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции Украины.

Напомним, что в субботу, 23 июня, во Львове неизвестные напали на лагерь ромов: убит мужчина и трое раненых, в том числе и 10-летний ребенок.

«С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению», - сообщают в полиции.

Отметим, что расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Также, действия квалифицировали по пункту 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что 7 июня в Киеве в Голосеевском парке националисты разгромили очередной лагерь ромов. Как сообщалось, ранее националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. Также неизвестные сожгли табор ромов на окраине Львова.