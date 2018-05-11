Под Львовом десятки молодчиков ночью сожгли табор ромов, есть пострадавшие

В поселке Рудно, который находится в пригороде Львова, несколько десятков молодчиков в масках напали на лагерь ромов — людей выгнали, а имущество сожгли.

Об этом сообщает «Громадське радіо».

Уполномоченный представитель комитета защиты прав человека Михаил Кеньо рассказал, что инцидент произошел ночью, 9 мая. Нападавшие выгнали ромов, которые здесь проживали, а все их имущество, которые те не успели забрать, сожгли.

- Здесь цыгане живут постоянно и летом, и зимой. Прошлой осенью их так же, как и сейчас, избили и подожгли лагерь — тоже пришли посреди ночи. Тогда никого так и не задержали за избиение. Вчера как все происходило: мы в одном из лагерей собирали детей, чтобы научить их читать, а перед этим я заехал сюда, чтобы посмотреть все ли в порядке. Увидел, что здесь проблема — заболел ребенок, они все голодные. Я привез им продукты, деньги на лекарства и, как оказалось впоследствии, как только я ушел — начался налет, — вспоминает мужчина.

Мужчина рассказывает, что живущие в окрестностях ромы не воруют и не попрошайничают. Зарабатывают себе на хлеб тем, что ищут металл, собирают облепиху и копают хрен для того, чтобы потом сдать.

Всего в поселке жило около 30 человек — несколько многодетных семей, говорит Кеньо:

- Здесь жил Федя — у него восемнадцать детей, он очень тяжело и долго пытался сделать для них документы, вчера все эти документы сгорели. Хуже всего досталось Мише, у него девять детей, его сильно избили и его сына с больным сердцем тоже. Для Миши вызвали скорую, но после осмотра его отпустили. Говорили знакомые, что видели его в городе с перевязанной головой. А дети кто где — их видели и на вокзале, и на Левандивке. Сюда возвращаться они точно не будут, но где именно они сейчас — неизвестно.

По данным «Громадського», жителей лагеря предупреждали о возможном нападении за несколько дней до инцидента.

Кроме того, теперь за свою жизнь и имущество боятся жители двух соседних таборов.

В связи с инцидентом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила запрос к руководству Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой отреагировать на инцидент.

Где находится сейчас ромы, которых выгнали из лагеря — неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что националисты сожгли лагерь ромов в Киеве на Лысой горе.

Отметим, что в Тернополе подростки сделали замечание ромам, те в ответ их избили.