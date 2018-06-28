В Очакове браконьера суд обязал возместить почти 50 тысяч гривен ущерба

Очаковский городской суд оштрафовал браконьера на 1700 гривен и постановил, чтобы он возместил 49 тысяч 530 гривен ущерба.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Обвиняемого осудили за незаконное занятие рыбным промыслом в акватории Днепро-Бугского лимана – за вылов осетровых, который нанес существенный вред природно-заповедному фонду Украины.
Напомним, что ранее на Николаевщине двое браконьеров с помощью сетей и электроудочки незаконно поймали рыбы на 82 тысячи гривен.