Нацполиция задержала похитителей сына финансового атташе Ливии - ими оказались граждане Египта

В Киеве полицейские задержали мужчин, которые похитили и избили сына финансового атташе Ливии.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Напомним, что 25 июня в Киеве неизвестные похитили сына финансового атташе Ливии. Позднее полицейские нашли молодого человека. По его словам, неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги.

Выяснилось, что двое граждан Египта похитили молодого человека ради выкупа. По словам начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, мужчины отказались давать какие-либо объяснения.

- В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух человек, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, проживающие на территории Украины несколько лет, - рассказал Крищенко

Также он отметил, что злоумышленники знали, кого именно похитили и пытались связаться с родителями пострадавшего.

Сейчас следователи расследуют два уголовных производства: по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») и части 2 статьи 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ пыталась похитить из Украины своего полковника.