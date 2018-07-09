Киевский суд приговорил к условному сроку одну из участниц нападения на «киборга» Вербича

Подольский районный суд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы условно Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана АТО Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве.

Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно документам суда, Лапинская признала свою вину и заключила сделку со следствием.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное группой лиц) и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В то же время от отбывания наказания Лапинскую суд освободил и установил испытательный срок в 1 год.

Она должна периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать указанный орган об изменении места жительства и работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации, попросить публично прощения у пострадавшего.

Также Лапинская должна являться по каждой требованием в суд, в производстве которого находятся материалы уголовного производства в отношении нее.

Согласно приговору суда Лапинскую освободили из-под стражи.

Напомним, 3 мая в Киеве неизвестные в масках напали на «киборга», защищавшего Донецкий аэропорт. Уже 6 мая, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, защищавшего Донецкий аэропорт.