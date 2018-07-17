В Днепре снос МАФов перерос в избиение коммунальщиков, бросание камнями и сжигание шин

В Днепре неизвестные напали на коммунальных работников, которые демонтировали незаконные МАФы.

Об этом 17 июля сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Киоски не имели соответствующих документов, поэтому в горсовете решили их снести. Под демонтаж попали 28 торговых сооружений.

«Во время демонтажа МАФов неизвестные молодые люди сопротивлялись коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, которая охраняла проведения соответствующих работ», - сообщили в горсовете.

Неизвестные нападали на рабочих с битами, бросали камни и жгли шины

Напомним, в Николаеве предприниматель грозился поджечь себя и сотрудников полиции, когда демонтировали его МАФ.

Отметим, что в Украине с сентября запретят установку МАФов и рекламы на тротуарах.