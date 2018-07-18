На Одесчине нашли и задержали двух мужчин, сбежавших из СИЗО - третьего всё ещё ищут

В Одессе сотрудники полиции, Национальной гвардии, пограничники и пенитенциарная служба нашли и задержали двух осужденных, сбежавших из одесской колонии.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Напомним, что во вторник, 17 июля, из Одесской исправительной колонии №51 сбежали трое заключенных.

Получив сообщение о происшествии, по тревоге подняли гарнизон полиции региона. По приказу руководителя полиции области Дмитрия Головина на территории Одессы и области в действие ввели специальный оперативный план «Сирена». На розыск преступников ориентировали весь личный состав полиции, Нацгвардии и пограничной службы Одесской области. Также до общественности довели ориентировки с фотографиями СМИ.

«Поиски не прекращались ни на минуту. Правоохранителями были сформированы специальные поисковые группы, выставлены посты на автодорогах области, перекрыты въезды и выезды в населенные пункты, отрабатывались автостанции, железнодорожные вокзалы и тому подобное. Мгновенно проверялись сообщения о возможном месте нахождения преступников, поступавшие на линию 102», - говорится в сообщении.

В тот же вечер в Малиновском районе Одессы, куда Иван Запорожан и Вячеслав Загорнюк вернулись после неудачной попытки покинуть территорию области, правоохранители их нашли. Сейчас они оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту побега из места лишения свободы следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 393 («Побег из места лишения свободы или из-под стражи») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители продолжаю поиски Владислава Кусписа. Они просят граждан, которым что-либо известно о месте его нахождения, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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