Полиция задержала третьего заключенного, сбежавшего из колонии в Одессе

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Правоохранители задержали третьего заключенного, который 17 июля сбежал из исправительной колонии №51 в Одессе.

Об этом у себя в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Он также обнародовал фото задержанного беглеца.

Как сообщил советник начальника полиции в Одесской области Руслан Форостяк, задержанный около суток прятался у кемпинга на трассе Одесса-Киев вблизи КП Дачное.

Напомним, утром 17 июля в Одессе из колонии общего режима №51 сбежали трое заключенных. Двое злоумышленников отбывали наказание за незаконное проникновение и кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних. В тот же день правоохранителям удалось задержать двух заключенных.

 
Александра Ющишена-Вязникова
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