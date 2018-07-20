Полиция задержала третьего заключенного, сбежавшего из колонии в Одессе

Правоохранители задержали третьего заключенного, который 17 июля сбежал из исправительной колонии №51 в Одессе.
Правоохранители задержали третьего заключенного, который 17 июля сбежал из исправительной колонии №51 в Одессе.
Об этом у себя в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.
Он также обнародовал фото задержанного беглеца.
Как сообщил советник начальника полиции в Одесской области Руслан Форостяк, задержанный около суток прятался у кемпинга на трассе Одесса-Киев вблизи КП Дачное.
Напомним, утром 17 июля в Одессе из колонии общего режима №51 сбежали трое заключенных. Двое злоумышленников отбывали наказание за незаконное проникновение и кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних. В тот же день правоохранителям удалось задержать двух заключенных.