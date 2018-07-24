В Николаеве полиция проверяет информацию о похищении 5-летнего ребенка

Фото: Новости-N В Николаеве сотрудники Центрального отдела полиции проверяют информацию о похищении в центре города днем во вторник, 24 июля, 5-летнего ребенка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

О якобы совершенном преступлении в полицию сообщил местный житель. По его словам, двое мужчин неславянской внешности на проспекте Центральном в районе улицы Лягина подъехали к стоящему на тротуаре 5-летнему ребенку и силой усадили в серый или синий автомобиль, после чего уехали в неизвестном направлении. При этом ребенок находился без присмотра взрослых.

На данный момент на месте предполагаемого преступления находятся сотрудники Центрального отдела полиции, которые ищут подтверждение этой информации.

В то же время, по словам собеседника издания в полиции, на счету мужчины, который сообщил о похищении ребенка, уже более 30 подобных заявлений в полицию, которые не нашли своего подтверждения. Сам же он не имеет определенного места жительства и прописан в Центре реинтеграции граждан.

Напомним, в мае этого года в полицию поступило сообщение о похищении человека в Николаеве, и полиция объявила план «Перехват», но оказалось, что «похищенный» уехал со знакомыми добровольно. В итоге оказалось, что «похитителями» были работниками частного реабилитационного центра. Услуги центра оплатил отец мужчины, который хотел вылечить сына от наркозависимости. Когда мужчину силой садили в автомобиль, это увидел прохожий, который и сообщил в полицию.