На Николаевщине неизвестные сообщили о заминировании 10 церквей, соборов и храмов Московского патриархата

В Николаеве в субботу, 28 июля, неизвестные сообщили о заминировании собора, церквей и храмов Московского патриархата, расположенных в Николаеве (ул. Лягина, Фалеевская), Березанке, Баштанке, Березнеговатом, Новом Буге, Очакове, Новой Одессе, Казанке и Снегиревке.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О заминировании полиции сообщили в 10:03 - по электронной почте. В сообщении говорится, что храмам этого патриархата «не место на украинской земле».

«На места происшествия были направлены наряды патрульной полиции, группы быстрого реагирования полиции в районах области с целью эвакуации горожан, и окружения и охраны общественной безопасности указанных мест, а также отправились взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативные группы, спасатели и медики. К одному из указанных в письме зданий в Николаеве прибыл начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин», - сообщили в полиции.

Сейчас полицейские эвакуируют присутствующих граждан и осматривают религиозные сооружения и прилегающие территории.

В Николаеве также сообщили о заминировании собора Рождества Пресвятой Богородицы. Прибывшая полиция эвакуировала пришедших на службу людей на улицу и оградила территорию лентой. На месте также присутствуют спасатели и медики. Взрывотехники обследуют собор, а верующие на улице молятся.

Ранее сообщалось, что украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета.

Также вчера в Киеве проходило массовое шествие по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.