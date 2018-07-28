В Одессе вор спустился с крыши на 18-й этаж и похитил у бизнесмена почти миллион долларов

В Одессе мужчина проник в квартиру к местному предпринимателю и похитил у него почти миллион долларов.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

В квартиру одесского предпринимателя, расположенную на 18-м этаже, преступник проник спустившись с крыши. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его личность и выяснилось, что он был ранее судим за имущественные преступления гражданином соседнего государства.

Скрыться с деньгами 28-летний злоумышленник решил в Киеве, где его через день нашли полицейские.

«По имеющейся информации мужчина «гастролировал» по Украине и обворовывал квартиры местных жителей. Кроме того, он обоснованно подозревается в совершении на территории Одессы и области других преступлений, в частности - разбоя. В настоящее время проводится проверка его причастности к этим правонарушениям», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 5 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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