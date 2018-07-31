Еще один фигурант схемы чиновника Николаевской мэрии с паспортами после сделки отделался штрафом

В Николаеве еще один обвиняемый в уголовном производстве по поделке документов для легализации иностранцев в Украине пошел на сделку с прокуратурой и отделался наказанием в виде штрафа в 2550 гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 22 марта СБУ задержала начальника отдела по организации оборонной и мобилизационной работы Николаевского горсовета Александра Кондратьева. Он подозревается в организации схемы по продаже поддельных документов, благодаря которым можно было попасть в Евросоюз. Помимо Кондратьева задержали 5 его сообщников: бывшего сотрудника миграционной службы, гражданина Молдовы, жителя Киевской области и двух жителей Николаевской области. Согласно информации спецслужбы, сообщники за один пакет поддельных документов получали около шести тысяч долларов США.

Согласно материалам, чиновник мэрии для реализации своего преступного плана привлек бывшую сотрудницу Управлении государственной миграционной службы в Николаевской области и жителя Киева.

Экс-работница областного управления ГМС в свою очередь к схеме привлекла безработного обвиняемого, а тот еще привлек своего знакомого. Двое последних согласились за деньги изготавливать поддельные паспорта граждан Украины, зарегистрированных на аннексированной территории Автономной Республики Крым. При этом обвиняемый и его знакомый якобы не были осведомлены о преступных намерениях бывшей сотрудницы мигранслужбы и других членов группы о незаконной переправке лиц через границу Украины.

Они должны были искать и проверять клиентов, находить тех, кто обеспечит бланки паспортов, заполнит недостоверные данные и вклеит в них фото, использовать связи в Николаевском областном центре учета бездомных граждан и в управлении ГМС для регистрации документов и ряд других функций. За один паспорт, который позволит выехать заграницу, планировалось выручать не менее 12 тысяч долларов США.

Позже участники схемы нашли пару из Молдовы, которые согласились на их услуги и сделали им паспорта граждан Украины на основе паспортов зарегистрированных ранее в Крыму. В дальнейшем они должны были служить для получения настоящего биометрического паспорта гражданина Украины.

В суде обвиняемый признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в совершенном. Прокурор также сообщил, что с обвиняемым заключен договор о признании виновности, в котором достигли согласия на назначение наказания обвиняемому по части 3 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») УК Украины наказания виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 2550 гривен.

Судья Юрий Крутий убедился, что заключение соглашения сторонами было добровольным, законным, условия соглашения соответствуют интересам общества, не нарушают права, свободы или интересы других лиц, являются фактическим основанием для признания виновности обвиняемого и утвердил сделку с оговоренной мерой наказания для осужденного.

Напомним, что ранее штрафом также наказали и гражданина Молдовы, который стал клиентом этой группы и на основе поддельных документов пытался получить украинский паспорт.