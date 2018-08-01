Экс-комбат «Торнадо» заявил, что убийца «Сармата» перешел из его батальона в полк «Азов» под покровительство зама Авакова

По подозрению в убийстве активиста, экс-бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармата») был задержан боец расформированной роты «Торнадо» Артем Матюшин.

Об этом пишет в Facebook бывший замкомроты «Торнадо» Николай Цукур.

«Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В бывшем проходил службу в подразделении Торнадо. Артем в батальоне прошел курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Был дисциплинирован, трезв и умело обращался с оружием. В 2015 году были задержаны семь бойцов Торнадо и командир Онищенко Руслан. Я как первый заместитель командира Торнадо возглавил батальон. С личным составом были выведены из зоны АТО, в город Боярку, Киевской обл», – написал он.

По словам Цукура, «со всем личным составом проводили беседы руководство МВД и лично Вадим Троян. Часть бойцов перешли в полк Миротворец».

«Артем Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк Азов. И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу Торнадо. Утром я обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну об исчезновении бойцов и оружия. Рапорт Троян не принял. Сказал: что оружие у него и он перевел их в подразделение Азов», – рассказывает экс-боец «Торнадо».

Как отмечает Цукур, на сегодняшний день судьба этих бойцов была неизвестна.

«Артем у себя на странице в ФБ о Торнадо не вспоминает, а постит НацДружины», – добавил он.

По центру - Артем Матюшин

Ранее сообщалось, что Матющин родом из Днепра, занимается единоборствами, рукопашным боем и представлял Украину на международных соревнованиях. Задержанный может принадлежать к праворадикальным кругам – об этом свидетельствует футболка фирмы «Свастон», которые носят «правые» и множество перепостов страницы «Национальных дружин».

Позднее информацию о том, что подозреваемый в убийстве Виталия Олешко (позывной «Сармат») служил в отряде особого назначения «Торнадо», подтвердил в эфире телеканала 112 народный депутат Украины и член коллегии МВД Антон Геращенко.

- Да, это правда. К сожалению, очень многие из тех ребят, которые пошли защищать Украину, вернувшись, не нашли себе места, нормальной работы или не захотели делать этого. Они пошли работать в услужение разного рода криминальным группировкам. Это не первый такой случай и, к сожалению, думаю, не последний, — сказал он.

При этом Геращенко подчеркнул, что убийство было заказным и исполнителя ждет «жесткая ответственность».

- Я думаю, что это может быть вплоть до пожизненного заключения за такое заказное убийство. Пособники также получат длительные сроки тюремного заключения, — добавил он.

По словам депутата, другие четверо мужчин, задержанных с киллером, являются спортсмена из Днепра и области.

- Молодые ребята, спортсмены, в основном они живут в Днепре, в Днепропетровской области и приехали оттуда на убийство. Они пока молчат, надеются, я так понимаю, что заказчики будут их выручать. В данном случае шансов у них на это нет, — заявил Антон Геращенко.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко.

Отметим, в июне 2015 года были задержаны восемь бойцов «Торнадо», в том числе его командир Руслан Онищенко. Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей в зоне боевых действий в Луганской области, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В 2016 году был задержан и заместитель командира Николай Цукур. В марте того же года Цукура арестовали и объединили его дело с делом ранее задержанных торнадовцев. Позже суд приговорил 8 «торнадовцев» к длительным срокам заключения.