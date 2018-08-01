В Вознесенске будут судить мужчину, который избил и изнасиловал 53-летнюю соседку

В понедельник, 30 июля, в суд направили обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании своей соседки.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

Как известно, 26 апреля в Вознесенский отдел полиции обратилась 53-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный с применением физической силы ее изнасиловал. Со слов потерпевшей около 3:00 ночи она услышала, что кто-то стучит в окна. Когда она вышла во двор, чтобы проверить, что произошло, однако в это время сзади к ней подошел неизвестный, схватил ее за волосы и затащил в пристройку, где начал бить и насиловать. После того как злоумышленник закончил издевательства, он покинул потерпевшую, а сам ушел. Женщина, придя в себя, сразу позвонила в полицию.

В прокуратуре сообщили, что органом досудебного расследования действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 152 и части 1 статьи 153 Уголовного Кодекса Украины («Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия и угрозой его применения»). За содеянное злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в центре села на Николаевщине трое парней изнасиловали девушку, однако местные жители опасаются, что дело «замнут».