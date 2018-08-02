Журналист опубликовал фоторобот мужчины, облившего кислотой советника мэра Херсона Гандзюк

Журналист Сергей Никитенко опубликовал фоторобот человека, который облил концентрированной серной кислотой сотрудницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, портрет злоумышленника составляла группа журналистов, активистов и адвокатов по описанию трех свидетелей и отца пострадавшей.

Никитенко отметил, что они ведут собственное расследование нападения на Гандзюк.

«Сейчас мы собираем, анализируем, изучаем и фильтруем всю имеющуюся информацию. И мы просим вашей помощи. Нам удалось составить фоторобот. Рассмотрите его внимательно, пожалуйста. Возможно, вам удастся узнать кого-то. Этот человек как минимум несколько дней посещал четвертый Таврический микрорайон. Возможно, бывал в горсовете и возле него», - написал журналист.

Вместе с тем он отметил, что напавший может быть жителем любого населенного пункта Украины.

«Друзья Екатерины решили, что за информацию, которая поможет найти напавшего, будет выплачено вознаграждение 100 тысяч гривен», - написал Никитенко и призвал распространить портрет злоумышленника.

Как известно, 31 июля, в Херсоне утром неизвестный облил неустановленным веществомуправляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Позже Гандзюк прокомментировала нападение.