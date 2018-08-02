В Каменском подорвали депутата горсовета, который занимался волонтерской деятельностью в зоне ООС

В Каменском в Днепровской области взорвался микроавтобус «Volkswagen Transporte», в котором находился депутат горсовета Виталий Чернявский.

Об этом сообщает издание 5692.

Сам депутат остался жив, однако сильно пострадал. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать огонь. На месте работает полиция и взрывотехники.

По словам очевидцев, от силы взрыва в находящихся рядом жилых домах вылетели оконные стекла.

«В салоне автомобиля находился директор КП "Трамвай", депутат Каменского городского совета из партии «Батькивщина» Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения Операции Объединенных сил», – сообщает местное издание

Как сообщает издание, Виталий Чернявский был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. Главврач ГБСМП сообщил, в данный момент сотрудники лечебного учреждения делают все возможное для его спасения.

- Состояние пациента тяжелое, сильно пострадали левая рука и левая нога. Наши сотрудники делают все возможное чтобы их спасти, - сообщил он.

Напомним, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко.

Отметим, что экс-комбат «Торнадо» заявил, что убийца «Сармата» перешел из его батальона в полк «Азов» под покровительство зама Авакова.