После потасовок возле ГВК на Николаевщине на фермера открыли уголовные дела за сомнительные накладные на груз и неповиновение полиции

После потасовок возле пункта габаритно-весового контроля на Николаевщине в четверг, 2 августа, в полиции открыли два уголовных производства относительно фермера – в товаро-транспортных накладных есть признаки подделки, а владелец этого груза не выполнял требования полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, возле пункта ГВК несколько водителей зерновозов отказались проходить взвешивание. Позже владелец транспорта и груза Виталий Тарабрин привез товаро-транспортные накладные на зерно, а также высыпал содержимое кузовов и прицепов на обочине. Все это сопровождалось словесным конфликтом и толкотней между рабочими Тарабрина и активистами с сотрудниками «Укртрансбезопасности». Позже Тарабрина задержали и увезли в отдел полиции.

В полиции отмечают, что изначально на задержанного составили админпротокол за злостное неповиновение законному требованию полицейского и отпустили.

«Во время отработки собранных по факту указанного инцидента материалов выяснилось, что фермер, которого патрульные доставляли в участок, еще и предоставил полицейским товарно-транспортные накладные на груз двух автомобилей «МАЗ» с признаками подделки. А при изучении видеозаписей конфликта в действиях мужчины усматривается не только административное правонарушение, но и факт угрозы насилием сотрудникам Витовского отделения полиции, которые выполняли свои служебные обязанности по охране общественного порядка», – говорится в сообщении.

Следователи начали уголовные производства по признакам части 1 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») и части 1 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что после конфликтов 2 августа на трассе Н-11 активисты «Автоевросилы» собрались у здания Национальной полиции с требованием защитить их представителей на постах габаритно-весового контроля, а далее они с этими же требованиями направились в здание облгосадминистрации.