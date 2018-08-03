В Одессе полиция задержала юную компанию, подозреваемую в убийстве жительницы Николаева – они выманили жертву через сайт знакомств

В Одессе оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области задержали трех подозреваемых в убийстве женщины на Аляудском спуске.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что ночью 1 августа в Ингульском районе Николаева побили женщину, которая от полученных травм умерла на месте происшествия.

Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить.

Среди николаевских женщин выбрали трех, однако двое от встречи отказались, а согласилась только потерпевшая. На «свидание» с ней 22-летний житель Одессы приехал на элитном внедорожнике. Вдвоем они отправились подальше от людных мест - полюбоваться ночным видом на реку на Аляудского спуске. Там их уже ждали сообщники злоумышленника, выдавая себя за незнакомцев.

Как только женщина вышла из авто, злоумышленники начали ее бить ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина умерла еще до приезда медиков.

Сообщается, что во время санкционированного обыска по месту жительства одного из злоумышленников полицейские уже нашли одежду в пятнах крови, а неподалеку от места совершения убийства в тайнике орудия преступления и отобранные вещи погибшей.

Отмечается, что над раскрытием данного преступления работало более 50 полицейских: руководителей различных подразделений, следователей и оперативников уголовного розыска из областного главка и Ингульского отдела полиции. За двое суток правоохранители установили, разыскали и задержали всех фигурантов преступления в порядке ст. 208 УПК Украины.

По согласованию с прокуратурой, дело переквалифицировано с части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть») на пункт 6 часть 2 статьи 115 УК («Умышленное убийство») и часть 4 статьи 187 УК («Разбой»). 22-летнему жителю Одессы инкриминируется убийство, двум его сообщникам разбойное нападение.

В ближайшее время задержанным будет избираться мера пресечения. За совершенное им грозит наказание от лишения свободы на срок до пятнадцати лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.

Также будет проверяться причастность задержанных к совершению других преступлений.

Напомним, что ранее в Снигиревке полиция задержала хулигана, который сначала побил мужчинув кафе, а затем начал цепляться к прохожим.