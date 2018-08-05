В Николаеве суд едва не закрыл дело на невменяемого похитителя школьника, но отменил свое определение – он остается в психбольнице

Виталий Врубель в Ленинском райсуде при избрании меры пресечения 26 мая 2017 года В Николаеве суд сначала закрыл уголовное производство относительно невменяемого похитителя школьника Виталия Врубеля, а позже отменил эту часть судебного решения. Одновременно суд продлил принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации Врубеля в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Ленинского районного суда Николаева.

Как сообщалось, 22 мая 2017 года в Николаеве пропал ученик 3-го класса, 10-летний мальчик. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева. 24 мая полиция задержала подозреваемого в похищении школьника Виталия Врубеля. Также подозреваемый заявлял, что якобы «слышит голоса», но не принимает положенные ему лекарства. Позже на судебном заседании Врубель сказал, что стоит на учете у психиатра с 7 лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В конце августа Врубеля направили на прохождение стационарной психологической экспертизы в Херсоне. Позже его признали невменяемым и перевели из СИЗО в психбольницу.

Так, одним из определений суда обвиняемого освободили от уголовной ответственности за совершение преступлений как лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости.

Одна из сторон процесса обратилась в суд с просьбой разъяснить такое решение суда. После этого суд принял решение об отмене части решения относительно освобождения обвиняемого от уголовной отвестсвенности.

«Действующим УПК Украины не предусмотрено такого основания для освобождения от уголовной ответственности лица как совершение общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. Вместе с тем, суд при постановлении выше указанного постановления, вышел за пределы предмета рассмотрения и освободил Лицо_2 от уголовной ответственности.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости внесения правки в решение, а именно в резолютивной части определения необходимо исключить первый абзац: «Лицо_2 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 187, ч.3 ст.153 УК Украины освободить, как лицо, совершившее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости», – говорится в документе.

Напомним, что ранее жители микрорайонов Намыв и Лески обратились к депутатам Николаевского горсовета с просьбой решить проблему с бездомным мужчиной по кличке Сеня, который пугает взрослых и детей своим поведением и представляет для них опасность.