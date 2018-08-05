«В Запорожье суд признал незаконной победу «Місто для людей» в конкурсе по управляющим компаниям», – николаевский адвокат

Суд Запорожской области признал незаконной победу ООО «Місто для людей - Запоріжжя» в конкурсе по управляющим компаниям. В настоящее время проводится досудебное следствие по факту совершения должностными лицами уголовного преступления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевский адвокат Владимир Тимошин.

Напомним, что победу в конкурсе на обслуживание многоэтажек по двум района Николаева и микрорайону Соляные одержала фирма «Місто для людей - Миколаїв».

«Во исполнение поручения командой Адвокатского объединения «Тимошин и партнеры», с целью подготовки исков в суд, проводится собственное адвокатское расследование, касательно деятельности компаний по управлению домов с названиями, которые являются схожими с «Місто для людей - Миколаїв». Нашли в Запорожье ООО «Місто для людей - Запоріжжя», которое также «выиграло» конкурс по управлению домами. В настоящее время в судах Запорожской области находится пять исков о признании конкурсов недействительными. Орджоникидзевским районным судом 14.12.2017 года иск был удовлетворен, и признано незаконным решение исполкома об утверждении результатов конкурса. Кроме того, Вознесенским отделением полиции Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области проводится досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ООО «Місто для людей - Запоріжжя» преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины («Мошенничество»). Наша работа продолжается. Ждем ответа из других регионов», - написалТимошин.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской совет оспорит в суде договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирными домами. Эти договоры заключил департамент ЖКХ горсовета с фирмой «Місто для людей – Миколаїв».