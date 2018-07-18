Суды получат 2,4 миллиона из бюджета Николаева за обжалование договоров с фирмой «Місто для людей – Миколаїв»

Николаевский городской совет оспорит в суде договоры о предоставлении услуг по управлению многоквартирными домами. Эти договоры заключил департамент ЖКХ горсовета с фирмой «Місто для людей – Миколаїв».

Текст решения, которое приняли депутаты горсовета, на своей странице в Facebook опубликовал глава фракции «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов.

В суде Николаевский городской совет на бесплатной основе будет представлять депутат Сергей Исаков. Также в решении указано, что горсовет заключит с адвокатским объединением «Тимошин и партнеры» договор о предоставлении правовой помощи.

Адвокат Владимир Тимошин на своей странице в Facebook написал, что судебный сбор обойдется в 2,4 миллиона гривен.

«900 исков, или один иск с 900-ми требованиями, и 2,4 миллиона гривен судебного сбора – последствия работы должностных лиц Департамента ЖКХ», - написал Тимошин.

Напомним, что ООО «Місто для людей – Миколаїв», которое выиграло конкурс на обслуживание многоквартирных домов в Ингульском и Корабельном районах Николаева, а также в Соляных, должна приступить к работе 1 сентября текущего года.