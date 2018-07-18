Компания, которая выиграла конкурс на обслуживание многоэтажек в двух районах Николаева, приступит к работе с 1 сентября

ООО «Місто для людей – Миколаїв», которое выиграло конкурс на обслуживание многоквартирных домов в Ингульском и Корабельном районах Николаева, а также Соляных, должно приступить к работе 1 сентября текущего года.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала пресс-секретарь компании Оксана.

По ее словам, согласно договору, работы по обслуживанию домов в указанных районах Николаева компания начнет с 1 сентября. До этого времени «Місто для людей – Миколаїв» будет проводить «технический осмотр домов».

Вместе с тем, в ходе презентации работы выигравшей конкурс фирмы, член правления компании «Місто для людей – Миколаїв» Нериус Шараускас заявил, что компания существует на украинском рынке около 10 лет и предоставляет свои услуги в восьми городах страны.

По его словам, стоимость тарифа, по которому его компания готова обслуживать 1 кв.м. жилой площади, на 1,8 гривну больше, чем была у остальных участников конкурса, в том числе за счет того, что, согласно договору, компания будет предоставлять услуги по текущему ремонту.

Также в презентации шла речь о том, что для работы предприятие планирует привлечь около 700-750 людей. При этом фирма рассчитывает на то, что к ним перейдут работать бывшие работники ЖЭКов, которые ранее обслуживали данные районы. По словам Шараускаса, в Николаеве также планируется создать колл-центр и центры обслуживания клиентов.

Напомним, что 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве в понедельник, 16 июля, к зданию мэрии активисты партии БЮТ вышли на мирный пикет против повышения тарифов за квартирную плату.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

Кроме того, николаевский нардеп Пидберезняк обратится в НАБУ и ГПУ из-за конкурса на определение управляющих компаний.

Также напомним, что в ходе сессии Николаевского горсовета стало известно, что договор на обслуживание многоквартирных домов Николаева уже подписали - Репин утверждает, что сессия не может это отменить.