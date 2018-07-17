Николаевский нардеп Пидберезняк обратится в НАБУ и ГПУ из-за конкурса на определение управляющих компаний

Народный депутат Украины от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк заявил, что собирается обратиться в НАБУ, Генеральную прокуратуру Украины, чтобы те расследовали деятельность конкурсной комиссии, по результатам которой победу на обслуживание ряда жилых домов отдали трехнедельной фирме.

Об этом шла речь во время заседания 40-й очередной сессии, во вторник, 17 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Та ситуация, тот прецедент, который создан и продемонстрирован всем горожанам в виде так называемого конкурса и работы конкурсной комиссии, когда фактически безальтернативно побеждает компания, которую в Николаеве не знает и не слышал никто, не понимает, какие услуги эта компания может предоставить, и как на 50% эта компания, возможно еще с кем-то, будет лучше любить город, чем любили до того все — это вызывает массу вопросов. Поэтому, хочу просто сообщить простую вещь, что по этому поводу я планирую обращаться в генеральную прокуратуру, в национальную полицию и в НАБУ с тем, чтобы расследовали деятельность этой конкурсной комиссии. Александр Федорович, у меня впечатление, что от этого вопроса… Я такой неприкрытой коррупции еще в своей жизни не видел, - заявил нардеп.

Напомним, что 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны. Также депутаты Николаевского городского совета намерены во вторник, 17 июля в ходе сессии запретить департаменту ЖКХ заключать договор с фирмой ООО «Місто для людей – Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание Ингульского и Корабельного районов, а также микрорайона Соляные.

Добавим, что что городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.