«Нужно понять, что будет делать полиция»: В Генпрокуратуре уверяют, что расследование по Костенко продолжится

Украинское следствие про якобы незаконное хранение оружия освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко продолжится.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

- Производство не закрыто. В связи с возвращением Костенко расследование продолжится, – отметила она.

По словам Сарган, расследование было прекращено в связи с тем, что Костенко был арестован в России. По информации пресс-секретаря, Костенко в розыск не объявляли.

Сейчас делом, в котором вместе с Костенко фигурирует второй крымчанин Станислав Краснов, занимается Святошинский отдел Национальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева.

- Нам сейчас нужно понять, что будет делать полиция, – объяснила Сарган.

В прокуратуре настаивают, что «никто не собирается оправдывать» Костенко, «расследование продолжится».

В Украине в 2014 – 2015 годах Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым. Костенко и Краснова задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда «диверсантами» и «участниками террористической группы».

В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд, его разрешали арестовать также в то время, когда он уже был осужден Россией. Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует. Дела в отношении Краснова слушаются в нескольких судах Киевской области. Его обвиняют в хранении оружия и государственной измене.

Кроме того, Костенко вменялся факт совместного с Красновым сбыта гражданке РФ Марии Коледе (прозвище – «Багира») пистолета «Stalker 917-s» и 19 патронов к нему. В материалах дела указано, что это оружие российская наемница «Багира» использовала во время столкновений между сторонниками Евромайдана со сторонниками «русского мира».

Как известно, 7 апреля 2014 года в попытке захватить здание Николаевской областной администрацииучаствовала жительница Москвы, 22-летняя Мария Коледа, которую на следующий день спецслужбы арестовали. По заявлению СБУ, Коледа собирала и передавала своим кураторам в России информацию относительно того, как подготовлены местные пророссийские активисты, что находится на вооружении у украинских пограничников на границе с Крымом и так далее.

Напомним, 3 августа Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Как известно, 5 февраля 2015 года Костенко был задержан у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.