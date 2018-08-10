Детей, которых нашли в пустыне в США, готовили стать террористами

В штате Нью-Мексико США арестован 39-летний Сирадж Ваххаджа, который подозревается в подготовке детей к вооруженным атакам в школах.

Об этом сообщает Associated Press.

Как известно, в США в тайном бункере посреди пустыни обнаружили 11 детей, страдающих от голода и жажды.

По информации прокуратуры, подозреваемый похитил своего четырехлетнего сына в конце 2017 года и привез его в лагерь, где мальчика учили стрелять из винтовки. Позднее сын Ваххаджа умер.

Известно, что в найденном лагере находились еще трое женщин, один мужчина и 11 детей, пятерых из которых тоже обучали стрельбе.

По словам шерифа округа, задержанные взрослые мужчины являются исламистскими экстремистами, которым предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянец 10 лет удерживал в подвале румынку, которую подвергал пыткам и насиловал.