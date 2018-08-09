«Вымогала 1,5 тысячи долларов с предпринимателя»: В Одессе на взятке задержали замначальника отдела полиции

Елена Кушнарева. Фото из соцсетей Замначальника Приморского отдела полиции Одессы Елену Кушнареву задержали по подозрению в получении взятки сотрудники СБУ.

Об этом сообщает «Думская».

Издание пишет с ссылкой на источники в прокуратуре, что 36-летняя женщина, которая возглавляет районное следствие, вымогала и получила 1,5 тысячи долларов США от некоего предпринимателя.

Офицера задержали в момент получения денег на Екатерининской улице. Она находилась в своей «Toyota Auris».

Издание отмечает, что это второй подряд начальник следствия Приморского отдела полиции, которого задерживают правоохранители. Предшественник Кушнаревой рядовой полиции (бывший майор милиции) Вячеслав Кисенко сейчас привлекается к уголовной ответственности за вымогательство. Кроме того, недавно на пьяной езде попалась подчиненная Кушнаревой Наталья Марышева.

Напомним, 8 августа оперативники управления внутренней безопасности по Николаевской области задержали заместителя начальника отделения полиции Николаевского района по общественной безопасности Юрия Ковалюка при получении взятки.

Напомним, что в октябре 2016 года на взятке был задержан начальник Николаевского отделения полиции Алексей Спиридонов. Тогда стало известно, что он покрывал группу воров, которые крали дизельное топливо на железной дороге. Кроме Спиридонова правоохранители задержали главаря ОПГ, который принес майору взятку.

Также ранее сообщалось, что на Николаевщине на взятке в 50 тысяч гривен задержан замначальника следствия Николаевского РОВД. Он требовал и получил денежные средства в размере 50 тысяч гривен за непривлечение к ответственности по одному из открытых уголовных производств. В отношении задержанного было открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом»).